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Coca-Cola и Snickers в российской армии заменят отечественными продуктами
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Coca-Cola и Snickers в российской армии заменят отечественными продуктами 

Особое блюдо 4 часа назад
Фото: Особое блюдо
«Военторг» планирует заменить Coca-Cola и Snickers в российской армии на отечественные аналоги
«Военторг» планирует заменить Coca-Cola и Snickers в российской армии на отечественные аналоги.
«Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это Coca-Cola, а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача…», — цитирует ТАСС директора военно-торгового предприятия Владимира Павлова.
По словам Павлова, в первую очередь российским солдатам предложат аналогичные Snickers питательные батончики российского производства.
В настоящее время «Военторг» активно занимается развитием собственной сети вендинговых аппаратов. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи аппаратов с едой и напитками.
Фото: kaliningrad.kp
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