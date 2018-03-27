Господдержка способствует развитию предприятий в Костромской области

Алексей Афанасьев. Реальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области дает положительные результаты. За последние пять лет налоговые поступления в областной бюджет от данного вида деятельности выросли на 40 процентов, сообщил руководитель регионального управления налоговой службы

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области отметил, что «бизнес, судя по темпам налоговых поступлений, чувствует себя достаточно неплохо». Так, рост поступлений налогов в областную казну по итогам 2017 года составил порядка 13%, за пять лет налоговые поступления выросли на 40%.

Как и других регионах нашей страны в Костромской области отмечается естественный миграционный процесс налогоплательщиков. В прошлом году из области в другие регионы ушли 133 налогоплательщика, это 25 млн рублей или 0,1% от всех налогов. Пришли в регион за этот период 88 налогоплательщиков, но при этом они внесли бюджет области в 1,7 раза больше налоговых поступлений — 42 млн рублей.

В целом, как прокомментировал нам директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов, по данным статистики ежегодно в регионе регистрируется около тысячи новых предпринимателей различных форм собственности. На сегодняшний день в в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства региона числится 25,2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2017 году в консолидированный бюджет области по специальным налоговым режимам поступило 2 млрд рублей, что на 6,5% выше значений 2016 года. Развитию предпринимательства способствует действующая на территории Костромской области государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели в рамках программы получают консультационные, образовательные, имущественные, финансовые меры поддержки. В 2017 году различными мерами господдержки воспользовался 2 531 предприниматель, это в 3,3 раза больше чем в 2016 году.

Всего на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году в Костромской области было направлено 77,1 млн рублей — это средства областного и федерального бюджетов.