Национальный парк «Самарская Лука» провёл «перепись» животных

В «Самарской Луке» подсчитали животных, обитающих на его территории. Об этом сообщает официальный сайт национального парка. Работа велась в два этапа: в декабре минувшего года и феврале-марте нынешнего. Наиболее значительно увеличилась популяция сибирской косули — до 700 особей. Это на 43% больше показателей прошлого года. Лосей прибавилось на 41% — их теперь 199. Популяция кабана увеличилась на 10 — всего 422 особи. Относительно стабильной остается численность лисицы и зайца-беляка. Как отмечают работники национального парка, положительная динамика связана с хорошим питанием животных и благоприятными условиями перезимовки. Также впервые за 3 последних года отмечено устойчивое присутствие на территории национального парка семьи волков — из 5 особей. Сотрудники парка утверждают, что наличие этих хищников отпугивает опасных бродячих животных.

Фото: Национальный парк «Самарская Лука»