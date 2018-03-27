Ещё
Национальный парк «Самарская Лука» провёл «перепись» животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Национальный парк «Самарская Лука» провёл «перепись» животных 

ТРК Губерния 4 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В «Самарской Луке» подсчитали животных, обитающих на его территории. Об этом сообщает официальный сайт национального парка. Работа велась в два этапа: в декабре минувшего года и феврале-марте нынешнего. Наиболее значительно увеличилась популяция сибирской косули — до 700 особей. Это на 43% больше показателей прошлого года. Лосей прибавилось на 41% — их теперь 199. Популяция кабана увеличилась на 10 — всего 422 особи. Относительно стабильной остается численность лисицы и зайца-беляка. Как отмечают работники национального парка, положительная динамика связана с хорошим питанием животных и благоприятными условиями перезимовки. Также впервые за 3 последних года отмечено устойчивое присутствие на территории национального парка семьи волков — из 5 особей. Сотрудники парка утверждают, что наличие этих хищников отпугивает опасных бродячих животных.
Фото: Национальный парк «Самарская Лука»
ТРК Губерния: последние новости
Жилые дома Жигулевска преображаются благодаря региональной программе капремонта С улиц Самары ночью вывезли более 5,5 тысяч тонн снега Уникальный ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями оценили представители областной Общественной палаты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля83
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным247
Захарова рассказала о провале Мэй304
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово418
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение