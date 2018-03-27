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«Технопромэкспорт» первым подал заявку на строительство электростанции в Тамани
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«Технопромэкспорт» первым подал заявку на строительство электростанции в Тамани 

Ведомости 4 часа назад
Компания «Технопромэкспорт» первой подала заявку на строительство электростанции в Тамани, информация об этом содержится в материалах закупки «Системного оператора».
«Заявка на конкурс, действительно, подана», — подтвердил «Интерфаксу» представитель компании.
По его, «Технопромэкспорт» заинтересована в участии в проекте, так как заканчивает работы по строительству в Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС. «Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае», — добавил он. Заявка подана на весь объем планируемой мощности.
На данный момент это единственная заявка на участие в конкурсе. Заявки будут приниматься до 28 марта. Итоги конкурса станут известны 1 апреля. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал об интересе к проекту со стороны «Фортума», структуры «Росатома» — АО «ВетроОГК».
Правительство поручило до 1 апреля провести отбор новых объектов генерации в Тамани. Аналогичный конкурс, но с другими условиями уже проводился в 2016 г. Тогда не было подано ни одной заявки.
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