«Технопромэкспорт» первым подал заявку на строительство электростанции в Тамани

Компания «Технопромэкспорт» первой подала заявку на строительство электростанции в Тамани, информация об этом содержится в материалах закупки «Системного оператора».

По его, «Технопромэкспорт» заинтересована в участии в проекте, так как заканчивает работы по строительству в Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС. «Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае », — добавил он. Заявка подана на весь объем планируемой мощности.

На данный момент это единственная заявка на участие в конкурсе. Заявки будут приниматься до 28 марта. Итоги конкурса станут известны 1 апреля. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал об интересе к проекту со стороны «Фортума», структуры «Росатома» — АО «ВетроОГК».

Правительство поручило до 1 апреля провести отбор новых объектов генерации в Тамани. Аналогичный конкурс, но с другими условиями уже проводился в 2016 г. Тогда не было подано ни одной заявки.