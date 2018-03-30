Структура «Ростеха» выиграла конкурс на строительство генерации на Тамани

Структура госкорпорации «Ростех» ВО «Технопромэкспорт» выиграла конкурс на строительство генерации на Тамани, сообщает «Системный оператор».

Тепловая станция получит название «Ударная».

«Поставщик мощности — ООО «ВО „Технопромэкспорт“». Перечень генерирующих объектов, отобранных по результатам конкурсного отбора мощности: ПГУ-ТЭС «Ударная»», — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает «Системный оператор», на участие в конкурсе было подано две ценовые заявки от двух участников оптового рынка из трех, получивших допуск к участию.

Заявки участников отбора принимались в период с 22 по 28 марта 2018 года с использованием электронной торговой площадки B2B-Center