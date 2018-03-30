Ещё
Структура «Ростеха» выиграла конкурс на строительство генерации на Тамани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Структура «Ростеха» выиграла конкурс на строительство генерации на Тамани 

Rambler News Service 43 минуты назад
Структура госкорпорации «Ростех» ВО «Технопромэкспорт» выиграла конкурс на строительство генерации на Тамани, сообщает «Системный оператор».
Тепловая станция получит название «Ударная».
«Поставщик мощности — ООО «ВО „Технопромэкспорт“». Перечень генерирующих объектов, отобранных по результатам конкурсного отбора мощности: ПГУ-ТЭС «Ударная»», — говорится в материалах регулятора.
Как отмечает «Системный оператор», на участие в конкурсе было подано две ценовые заявки от двух участников оптового рынка из трех, получивших допуск к участию.
Заявки участников отбора принимались в период с 22 по 28 марта 2018 года с использованием электронной торговой площадки B2B-Center.
«Отобрана одна ценовая заявка, обеспечивающая с учетом заявленных для периода высоких температур ограничений установленной мощности покрытие требуемого объема мощности — 465 МВт, а также выполнение установленных распоряжением правительства РФ технических требований, и с заявленной ценой на 7% ниже установленной правилами оптового рынка предельной цены на мощность», — поясняет «Системный оператор».
Rambler News Service: последние новости
BBC: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить Песков отметил отсутствие адекватных доказательств со стороны Британии по «делу Скрипаля» Минздрав планирует увеличить продолжительностm жизни до 76 лет к 2024 году
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена282
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»147
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги110
Тест: Угадайте вора в законе39
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию576
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение