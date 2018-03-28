Организатор: заявка «Технопромэкспорта» соответствует регламенту конкурса по ТЭС в Тамани

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. «Системный оператор», организатор конкурса на строительство ТЭС в Тамани, признал только одну заявку из двух, поступивших на торги, соответствующей регламенту проведения конкурсного отбора мощности. Об этом говорится в сообщении «Системного оператора».

"Отбору в соответствии с регламентом подлежит ценовая заявка, поданная ООО «ВО „Технопромэкспорт“, обеспечивающая покрытие требуемого объема мощности 465 МВт, с учетом заявленных технологических ограничений установленной мощности», — говорится в сообщении.