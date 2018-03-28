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Организатор: заявка «Технопромэкспорта» соответствует регламенту конкурса по ТЭС в Тамани
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Организатор: заявка «Технопромэкспорта» соответствует регламенту конкурса по ТЭС в Тамани 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Системный оператор», организатор конкурса на строительство ТЭС в Тамани, признал только одну заявку из двух, поступивших на торги, соответствующей регламенту проведения конкурсного отбора мощности. Об этом говорится в сообщении «Системного оператора».
"Отбору в соответствии с регламентом подлежит ценовая заявка, поданная ООО «ВО „Технопромэкспорт“, обеспечивающая покрытие требуемого объема мощности 465 МВт, с учетом заявленных технологических ограничений установленной мощности», — говорится в сообщении.
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