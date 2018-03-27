Тула. В траурной акции приняли участие 700 человек.
Чита. Почтить память кемеровчан здесь пришли 4 тысячи человек.
Новосибирск. 500 человек приняли участие в акции.
Орел. В центре города собрались 4 тысячи человек.
Новосибирск.
Великий Новгород. Возле Софийского кафедрального собра собралась тысяча человек.
Грозный.
Архангельск. Набережная Северной Двины у стелы «Город воинской славы».
Ижевск. Возложить цветы к мемориалу в столице Удмуртии пришел глава региона Александр Бречалов.
Владимир.
Нижний Новгород. Мемориал у памятника Чкалову.
Театральная площадь.