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27 марта: Россия — вместе с кемеровчанами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

27 марта: Россия — вместе с кемеровчанами 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тула. В траурной акции приняли участие 700 человек.
Красноярск.
Чита. Почтить память кемеровчан здесь пришли 4 тысячи человек.
Хабаровск.
Томск.
Абакан.
Новосибирск. 500 человек приняли участие в акции.
Орел. В центре города собрались 4 тысячи человек.
Новосибирск.
Великий Новгород. Возле Софийского кафедрального собра собралась тысяча человек.
Грозный.
Архангельск. Набережная Северной Двины у стелы «Город воинской славы».
Ижевск. Возложить цветы к мемориалу в столице Удмуртии пришел глава региона Александр Бречалов.
Владимир.
Липецк.
Нижний Новгород. Мемориал у памятника Чкалову.
Театральная площадь.
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