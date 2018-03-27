Уровень безработицы в Костромской области значительно ниже, чем по стране

Костромская область продолжает занимать лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по низкому уровню безработицы. Об этом сообщает региональный департамент по труду и социальной защите населения.

Уровень регистрируемой безработицы в Костромской области составляет лишь 0,65% от экономически активного населения региона. В целом по Российской Федерации данный показатель составляет 1,04%.

По информации департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, с 14 по 21 марта число безработных в регионе выросло всего на 10 человек.

В профильном ведомстве отмечают, что в первом полугодии традиционно фиксируется сезонный рост безработицы. Это связано с тем, что работодатели в данный период года активно проводят оптимизацию производственного процесса и численности работников. Уволенные сотрудники встают на учет в органы государственной службы занятости и получают предложения о дальнейшем трудоустройстве.

Если в прошлом году на аналогичную дату число граждан, состоящих на учете в качестве безработных, составляло 2421 человек, то по состоянию на 21 марта 2018 года оно составило 2165 человек (снижение на 11%).

«Поскольку в Костромской области зарегистрировано минимальное число безработных, то даже минимальное увеличение их количества приводит к значительному росту в процентных показателях. Отметим, что число вакансий в нашем регионе более чем в два раза превышает число безработных и составляет 5,2 тысяч рабочих мест», — прокомментировала начальник отдела рынка труда и трудовой миграции департамента Елена Никерина.