Взаимопомощь и обмен опытом помогают осваивать ямальские месторождения

Специалисты предприятий «Газпромнефть-Ямал» и «Мессояханефтегаз» обмениваются опытом и наработками по строительству скважин в Заполярье. Это помогает находить высокотехнологичные решения для разработки трудноизвлекаемых запасов. Сотрудничество двух арктических активов «Газпром нефти» обусловлено как схожими характеристиками проектов, так и стремлением к системно высоким производственным результатам.

«Совместная экспертиза и партнерство помогают нам минимизировать риски и найти максимально точные решения в строительстве высокотехнологичных скважин», — отметил заместитель исполнительного директора по бурению ООО «Газпромнефть-Развитие» Сергей Пильник.

С 2017 года «Газпромнефть-Ямал» работает на Тазовском месторождении. По географическим и геологическим характеристикам оно похоже на Восточную Мессояху, для которой также характерны неглубокое залегание основного продуктивного пласта с расчлененным коллектором, холодная вязкая нефть, обводненность и мощные газовые шапки. На таких залежах «Мессояханефтегаз» построил около 200 скважин. Буровики предприятия поделились своими наработками в сфере технологий, дизайна, подбора компоновок, оборудования для заканчивания скважин. Это помогло специалистам «Газпромнефть-Ямала» существенно снизить риски при строительстве скважин и успешно пробурить на Тазовском месторождении несколько горизонтальных участков протяженностью 2 тыс. метров, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Как отметил руководитель направления по бурению проекта «Тазовский» Юрий Вшивков, к решению задач подходили творчески.

«Горизонтальные связи между предприятиями — показатель культуры производства и качества менеджмента, они создают плодотворную среду для внутрикорпоративного развития и обеспечивают гибкость компании в бизнесе», — считает он.

Сейчас специалисты двух предприятий совместно ищут решения для разбуривания глубоких залежей с высоким коэффициентом аномального пластового давления. Такие запасы есть и на Мессояхе, и на Северо-Самбургском месторождении «Газпромнефть-Ямала». Еще один пример эффективного взаимодействия связан с подбором буровых растворов. В прошлом году опыт команды «Газпромнефть-Ямала» помог справиться с серьезным вызовом на Восточной Мессояхе. Начальник отдела инжиниринга бурения «Мессояханефтегаза» Юлай Гильманов рассказал, что при бурении одной из глубоких скважин возникли проблемы, связанные с трудностями прохождения компоновки, в результате затягивались сроки строительства.

«Вместе с коллегами из «Газпромнефть-Ямала» мы изучили аналогичную скважину на Новопортовском месторождении, сравнили растворные системы и параметры. Применили пресные системы буровых растворов вместо солевых, увеличили производительность насосов, поменяли ряд параметров и быстро добились результата», — пояснил Юлай Гильманов.

В этом году предприятия продолжают еще один совместный проект: перекрестную стажировку буровых супервайзеров, которые сопровождают и контролируют процесс строительства скважин с использованием инструментов «Технического предела». Эта комплексная программа «Газпром нефти» дает буровикам пошаговую методическую поддержку и помогает строить скважины на Ямале безопасно и эффективно.