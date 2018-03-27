Ещё
Во Франции приняли законопроект об увеличении расходов на оборону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во Франции приняли законопроект об увеличении расходов на оборону 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Национальная ассамблея Франции (нижняя палата) приняла в первом чтении законопроект о военной программе на 2019-2025 года, который, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП, следует из трансляции, которая велась на сайте французского парламента.
Законопроект был принят большинством голосов: 389 депутатов проголосовали «за», 37 — «против».
Ранее о необходимости увеличения расходов на оборону заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что вскоре законопроект будет рассмотрен во французском сенате.
РИА Новости: последние новости
Проверка на вшивость, или Западная голь на высылку хитра Глава ПАСЕ рассказал о планах работы подкомиссии Бюро с российским участием В Италии новый глава Палаты депутатов парламента отказался от жалования
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй188
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным232
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ84
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение