Во Франции приняли законопроект об увеличении расходов на оборону 

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Национальная ассамблея Франции (нижняя палата) приняла в первом чтении законопроект о военной программе на 2019-2025 года, который, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% ВВП, следует из трансляции, которая велась на сайте французского парламента.
Законопроект был принят большинством голосов: 389 депутатов проголосовали «за», 37 — «против».
Ранее о необходимости увеличения расходов на оборону заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что вскоре законопроект будет рассмотрен во французском сенате.