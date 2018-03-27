Великий Устюг получит одну из самых длинных набережных в СЗФО для защиты от паводка

ВОЛОГДА , 27 марта. / ТАСС /. Берегоукрепительные работы и строительство набережной в Великом Устюге для защиты города от паводка планируется завершить к 2021 году. В результате город получит 10-метровое инженерное сооружение на всей протяженности набережной реки Сухоны и одну из наиболее длинных набережных на Северо-Западе, сказал во вторник губернатор области Олег Кувшинников после оценки противопаводковых мероприятий и готовности сил и средств в Великом Устюге.

"Вместе с берегоукреплением проводится и благоустройство набережной Великого Устюга, в результате, мы получим самую длинную пешеходную набережную в Северо-Западном федеральном округе, после Санкт-Петербурга , конечно. После завершения этих работ мы должны продолжить второй этап берегоукрепления на протяжении 1,7 км. Важно проконтролировать прохождение нашей заявки, средства необходимо получить уже в этом году, чтобы к 2021 году полностью завершить второй этап берегоукрепления, защитив наш город 10-метровым инженерным сооружением на всей протяженности набережной Сухоны", — процитировала губернатора его пресс-служба.

По словам Кувшинникова, не менее важны результаты дноуглубительных работ. В 2016 году проведены масштабные работы по расчистке русла реки Северная Двина от Великого Устюга до Котласа и углубление дна с 4 по 6 км реки Сухоны. Работы по третьей очереди дноуглубления запланированы на 2018-2020 годы. В результате протяженность дноуглубительных работ составит 1,6 км по реке Сухона, будет изъято 256 тыс. кубометров грунта.

"Дноуглубительные работы дали ощутимый эффект, течение стало более интенсивным, увеличилась скорость прохождения воды. Сегодня мы фиксируем, что заторов на реках значительно меньше. Если в 2016 году, когда произошло сильное наводнение, лед фактически стоял на дне реки, образуя заторы, то сегодня, благодаря принятым мерам, мы таких явлений не наблюдаем", — отметил руководитель региона.

Кувшинников и первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев во вторник совершили облет территории от Великого Устюга до Котласа, проверили ход ледорезных работ, чернения льда. Особе внимание уделили перекатам, на которых в период половодья наблюдаются заторы и где планируется проводить взрывные работы. По мнению вологодского губернатора, организованное с 2012 года сотрудничество между Вологодской и Архангельской областями в вопросах синхронизации совместных действий по прохождение паводкового периода эффективно. Все работы выполняются при поддержке межрегионального центра МЧС в Санкт-Петербурге.

Угроза подтоплений сохраняется

Как отметил начальник управления наблюдательной сети и гидрометобеспечения Росгидромета Иван Евдокимов, максимальная толщина льда на реках, с учетом характера погоды, сформируется к концу первой декады апреля, что позже прошлогодних сроков почти на месяц. При продолжительном стоянии заторов уровни могут достигнуть и опасных значений. По интенсивности ситуация слабее 2016 года, но угроза сохраняется.

Для непрерывного контроля за прохождением ледохода и половодья весной 2018 года будут задействованы 112 постоянных гидрологических постов — 64 поста в Архангельской области и 48 — в Вологодской, а также 47 временных постов. В настоящий момент на постоянном дежурстве находятся 240 человек личного состава и 44 единицы техники.

По словам Кувшинникова, первый эшелон сил и средств, включая Невский спасательный отряд МЧС, уже работает на территории Великоустюгского района. Сформирован и необходимый запас взрывчатых веществ — 12 тонн, в том числе резервные 6 тонн. «Второй эшелон готов приступить в любой момент, если того потребуют условия. Исходя из прогнозов, риск подтопления высокий. Поэтому нам необходимо выработать комплекс мер, который позволит справиться с последствиями половодья», — сказал Кувшинников.

Следующее заседание комиссии по ЧС запланировано в Великом Устюге на 21 апреля, исходя из ситуации, здесь будут приняты дальнейшие меры, добавил он.