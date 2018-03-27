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Резервуары для фильтрата на полигоне «Ядрово» будут готовы 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Резервуары для фильтрата на полигоне «Ядрово» будут готовы 28 марта 

360tv.ru 3 часа назад
На свалке «Ядрово» в Волоколамском районе завершаются работы по подготовке резервуаров для сбора фильтрата. Временный резервуар будет готов для введения в эксплуатацию уже 28 марта. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова.
Он пообещал, что фильтрат начнет откачиваться сразу же после того, как оборудование будет готово. На это уйдет не больше трех дней, пообещал чиновник. Несколько емкостей фильтрата уже откачано в специальные автомобили, которые стоят на временной площадке.
Работы по формированию тела полигона находятся в активной фазе и к 14 апреля будут завершены. Срок окончания работ приурочен к поступлению из Голландии оборудования для дегазации.
Утром 26 марта на полигоне заработала система откачки фильтрата. Он будет превращаться в техническую воду. Весь фильтрат на полигоне откачают в течение пяти‐семи дней. Задача — откачать около 500 кубов жидкости и понизить уровень фильтрата примерно на 1,5 метра. Такая же система уже работает на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе.
Геодезисты уточнили объем мусора, который необходимо досыпать перед закрытием «Ядрово». По словам специалистов, речь идет о 70 тысячах кубометров мусора.
Ранее сообщалось, что первые 11 детей, отравившиеся свалочными газами полигона «Ядрово», отправятся на отдых 28 марта. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.
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