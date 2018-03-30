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ФАС раскрыла сговор поставщиков стабилизаторов грунта на 10 млрд рублей
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ФАС раскрыла сговор поставщиков стабилизаторов грунта на 10 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сговор поставщиков термостабилизаторов грунта для компании «Транснефть» в Тюмени на 10 млрд рублей раскрыла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
"Совершенно недавно наше управление рассмотрело картель по поставке термо-стабилизаторов грунта для Транснефти. Вынесло решение, картель признали, два хозяйствующих субъекта, доход картеля 10 млрд рублей. На сегодняшний день в масштабах РФ это второй по величине сговор на торгах. Первый выявил центральный аппарат ФАС, там 34 млрд доход. Вот сейчас Тюмень", — сказал он.
"Сейчас будет решаться вопрос об административных штрафах для правонарушителей хозяйствующих субъектов, и я уверен, они будут большими при таком объеме доходов, и об уголовной ответственности для винновых лиц. Но по нашим оценкам «Транснефть» на этих закупках потеряла 3 млрд рублей", — уточнил Тенишев.
Вопросы картельных сговоров обсудили на встрече губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители правоохранительных органов и Андрей Тенишев.
По словам губернатора, картельные сговоры — болезнь всего мира. «Я просто благодарен коллегам, что такое совещание состоялось, потому что картельные сговоры — это болезнь не только нашей страны, это болезнь всего мира. Государственные и муниципальные закупки — это зона моей непосредственной ответственности. Конечно, когда мы за счет бюджетных средств проводим закупки, и не дай бог там у нас есть где-то картельный сговор, то мы прекрасно понимаем, что в рамках действия недобросовестных лиц, ущерб наносится бюджету», — сказал Якушев.
"Этого всего нужно избегать, законодательство меняется. Очень важно, чтобы мы были во всеоружии, чтобы этого не допустить, поэтому ФАС и сегодняшнее совещание как раз нас об этом предупреждает", — добавил глава региона.
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