Делали закладки: на Южном Урале школьников задержали за распространение наркотиков

Челябинской области количество наркопреступлений увеличились почти в полтора раза. За год полицейские региона изъяли полтонны различных наркотиков. Такие цифры привёл сегодня, 27 марта, временно исполняющий обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Вадим Батин. Эти данные будут представлены в докладе для Государственного антинаркотического комитета России

В 2017 году силовыми структурами было выявлено 8832 наркопреступления, что в 1,4 раза больше, чем в 2016 году. В 1,7 раза увеличилось количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Таких оказалось более 5,5 тысячи. За год полицейские закрыли 22 интернет-магазина и ликвидировали 16 нарколабораторий.

Вадим Батин отметил, что в Челябинской области к распространению наркотиков стали чаще привлекаться школьники и студенты.

— Уже в 2018 году были задержаны несколько старшеклассников, которые занимались распространением синтетических наркотических веществ. Они делали так называемые закладки, — сообщил Вадим Батин на заседании антинаркотической комиссии региона.

Губернатор Борис Дубровский поручил министру образования и науки Челябинской области Александру Кузнецову усилить работу по профилактике наркопреступлений среди детей. Глава области попросил сделать акцент на наказании за распространение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, доклад о наркоситуации в Челябинской области будет направлен в Государственный антинаркотический комитет до 1 апреля.