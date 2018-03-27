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Производство виски в России выросло на 94% за 2017 год
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Производство виски в России выросло на 94% за 2017 год 

RT на русском 3 часа назад
Производство виски в России показало рост на 94% за 2017 год — до 0,64 млн декалитров, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Также отмечается увеличение производства и других спиртных напитков, не традиционных для страны. Например, изготовление рома и прочего алкоголя крепче 25% выросло на 10%, до 179,2 тыс. декалитров.
Официальный представитель службы рассказал, что это обусловлено в том числе эффективной работой ЕГАИС. Доля нелегального спиртного заметно упала и на данный момент близка к нулю. После наведения порядка в рознице увеличился спрос на легальную отечественную продукцию, добавили в РАР.
В Минпромторге, со своей стороны, сообщили, что многие аутентичные солодовые виски по ГОСТу превращаются просто в спиртной напиток и утрачивают оригинальное наименование. В ведомстве отметили, что участвуют в корректировке действующего стандарта.
Что касается производства, то в 2017 году, по данным РАР, производство водки выросло на 9%, до 79,78 млн декалитров, а винодельческая промышленность снизила результат на 13% (до 31,97 млн декалитров).
Ранее СМИ сообщали, что в российских магазинах исчезли опасные коньяк и шампанское.
Глава Союза производителей коньяка Ирина Бушина прокомментировала в разговоре с НСН предложение повысить минимальную стоимость коньяка в России.
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