Особенности исчисления имущественных налогов физлицам обсудят в РИАМО 30 марта

В пятницу, 30 марта, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2017 год: порядок заявления льгот, актуальные вопросы взаимодействия».

Участники пресс-конференции:

Тарасова Елена Вячеславовна — начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Московской области.

На пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

— что изменилось в налоговом законодательстве в отношении исчисления имущественных налогов гражданам за 2017 год;

— что означает для дачников продление дачной амнистии до 2020 года;

— каков порядок предоставления вычета при расчете земельного налога за 6 соток земельного участка;

— к каким последствиям приводит неиспользование по назначению земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства;

— какой повышающий коэффициент применяется при исчислении налога на имущество физических лиц за 2017 год;

— какая работа проводится в Московской области по государственной кадастровой оценке недвижимости.

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