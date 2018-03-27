Особенности исчисления имущественных налогов физлицам обсудят в РИАМО 30 марта 

В пятницу, 30 марта, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Особенности исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2017 год: порядок заявления льгот, актуальные вопросы взаимодействия».
Участники пресс-конференции:
Комзов Александр Владимирович — заместитель руководителя Управления ФНС России по Московской области;
Лавряков Юрий Юрьевич — заместитель министра имущественных отношений Московской области;
Тарасова Елена Вячеславовна — начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Московской области.
На пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
— что изменилось в налоговом законодательстве в отношении исчисления имущественных налогов гражданам за 2017 год;
— что означает для дачников продление дачной амнистии до 2020 года;
— каков порядок предоставления вычета при расчете земельного налога за 6 соток земельного участка;
— к каким последствиям приводит неиспользование по назначению земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства;
— какой повышающий коэффициент применяется при исчислении налога на имущество физических лиц за 2017 год;
— какая работа проводится в Московской области по государственной кадастровой оценке недвижимости.
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