Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок

Балерина сходила в церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово . Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

На двух фотографиях, опубликованных звездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числе и отдельно стоящий круглый подсвечник у Иконы Божией Матери.

Звезда сделала подпись к снимкам «Самое жесткое наказание — потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остается молиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов».

Примечательно, что звезда немного ошиблась с местом для свечей «За упокоение». Согласно церковным канонам, это необходимо делать на специальном прямоугольном столе слева от входа в храм — кануне.

Видимо, звезда не очень разбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Все же, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших очень похвально. Особенно на фоне недавнего скандала.

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, где она весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.