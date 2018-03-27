Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок 

Балерина сходила в церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.
На двух фотографиях, опубликованных звездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числе и отдельно стоящий круглый подсвечник у Иконы Божией Матери.
Звезда сделала подпись к снимкам «Самое жесткое наказание — потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остается молиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов».
Примечательно, что звезда немного ошиблась с местом для свечей «За упокоение». Согласно церковным канонам, это необходимо делать на специальном прямоугольном столе слева от входа в храм — кануне.
Видимо, звезда не очень разбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Все же, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших очень похвально. Особенно на фоне недавнего скандала.
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, где она весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.
Добавим, что не только Анастасия отправилась божий дом в связи с ужасной трагедией. Эвелина Бледенс, посетила Мекку всех христиан. Эвелина опубликовала фотографию из храма и подписала ее: «Может в Храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?! Кемерово, скорбим».