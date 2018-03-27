Ещё
Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Балерина сходила в церковь и помолилась за упокоение детей погибших при пожаре в Кемерово. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.
На двух фотографиях, опубликованных звездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числе и отдельно стоящий круглый подсвечник у Иконы Божией Матери.
Звезда сделала подпись к снимкам «Самое жесткое наказание — потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остается молиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов».
Примечательно, что звезда немного ошиблась с местом для свечей «За упокоение». Согласно церковным канонам, это необходимо делать на специальном прямоугольном столе слева от входа в храм — кануне.
Видимо, звезда не очень разбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Все же, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших очень похвально. Особенно на фоне недавнего скандала.
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, где она весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.
Добавим, что не только Анастасия отправилась божий дом в связи с ужасной трагедией. Эвелина Бледенс, посетила Мекку всех христиан. Эвелина опубликовала фотографию из храма и подписала ее: «Может в Храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?! Кемерово, скорбим».
Дни.ру: последние новости
Детей российских богачей вышвырнут из британских школ Собчак скандально высказалась о гибели детей в Кемерово Бородина откровенно о беременности Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй192
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным231
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение