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Ученые подвели итоги эксперимента КНР по внедрению устойчивых практик в сельское хозяйств
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Ученые подвели итоги эксперимента КНР по внедрению устойчивых практик в сельское хозяйств 

ТАСС 3 часа назад
Китайские исследователи проанализировали результаты масштабного эксперимента с участием 21 млн фермеров. Об этом сообщает журнал Nature, опубликовавший статью специалистов из КНР. В рамках проекта, проводившегося в Китае с 2005 по 2015 годы, участники внедряли в свои практики передовые экоустойчивые подходы, основанные на новейших научных данных, и обменивались результатами.
Производство кукурузы, риса и пшеницы выросло примерно на 11%, а использование вредных и дорогих удобрений сократилось для разных культур на 15-18%. Наблюдались и продолжают фиксироваться снижение расходов и рост прибыли.
Фермеры обменивались сведениями об орошении, плотности роста культур, глубине посева и др. и оценивали, как эти факторы влияли на продуктивность сельского хозяйства. Эксперимент охватил площадь в 37,7 млн га и проводился в нескольких регионах КНР. Кроме фермеров, в нем участвовали 1200 ученых, 65 000 местных чиновников и 140 000 представителей промышленности. Полученные результаты, как пишут авторы статьи, убедили многих консервативных фермеров изменить методы и повысить собственную эффективность.
Исследователи выступили за дальнейшее внедрение в стране опробованных практик: порядка 200 млн хозяйств пока не встроены в сети обмена информацией, созданные в рамках проекта, и не применяют рекомендации специалистов.
Успех эксперимента, по мнению авторов, свидетельствует о перспективности применения научного подхода в вопросах повышения производительности и экоустойчивости сельского хозяйства. Итоги проекта демонстрируют, что для достижения высоких результатов необходимы инвестиции в нематериальные активы — сети обмена данными.
Результаты эксперимента могут лечь в основу более экоустойчивых форм сельского хозяйства. Реализация подобных проектов возможна и в других странах, однако для этого потребуются развитая инфраструктура и централизованное управление. Поэтому Индия и страны Африки, нуждающиеся в модернизации сельского хозяйства, пока не готовы к таким инициативам. Программу нужно корректировать с учетом новейших данных и технологий, меняющихся условий, потребностей конкретных регионов и особенностей местности и климата.
Материал предоставлен проектом "+1".
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