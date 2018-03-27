В Ставрополье выделят дополнительные средства на программу «Безопасный город»

СТАВРОПОЛЬ , 27 марта. / ТАСС /. Программа «Безопасный город» в 2018 году охватит новые микрорайоны Ставрополя и получит дополнительное финансирование, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Об итогах прошедшего года говорили на очередном заседании администрации города. Глава города Андрей Джатдоев поручил и дальше развивать систему, заходить в новые районы, менять устаревшую технику на современную. На эти цели будут выделены дополнительные средства", — сообщает пресс-служба, не уточнив сколько средств планируется выделить.

В рамках развития муниципальной системы оповещения и видеонаблюдения по программе «Безопасный город» в 2017 году в Ставрополе уже установили 174 новые видеокамеры, в том числе при поддержке предприятий и организаций. «Всего за безопасностью жителей в городе следят 1591 камера, охватывающие места массового отдыха людей, объекты образования, культуры и спорта, остановки, улицы и перекрестки дорог», — сообщает пресс-служба.

Систему оповещения также дополнили два новых оконечных устройства, появившихся на улицах Чехова и Южный обход. Теперь зона охвата населения составляет 75%, что обеспечивается 38 комплексами «Гром», 58 сиренами, 10752 проводными радиотрансляционными точками и 18 мобильными техническими средствами оповещения.