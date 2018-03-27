Ещё
В Ставрополье выделят дополнительные средства на программу «Безопасный город»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ставрополье выделят дополнительные средства на программу «Безопасный город» 

ТАСС 3 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Программа «Безопасный город» в 2018 году охватит новые микрорайоны Ставрополя и получит дополнительное финансирование, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.
"Об итогах прошедшего года говорили на очередном заседании администрации города. Глава города Андрей Джатдоев поручил и дальше развивать систему, заходить в новые районы, менять устаревшую технику на современную. На эти цели будут выделены дополнительные средства", — сообщает пресс-служба, не уточнив сколько средств планируется выделить.
В рамках развития муниципальной системы оповещения и видеонаблюдения по программе «Безопасный город» в 2017 году в Ставрополе уже установили 174 новые видеокамеры, в том числе при поддержке предприятий и организаций. «Всего за безопасностью жителей в городе следят 1591 камера, охватывающие места массового отдыха людей, объекты образования, культуры и спорта, остановки, улицы и перекрестки дорог», — сообщает пресс-служба.
Систему оповещения также дополнили два новых оконечных устройства, появившихся на улицах Чехова и Южный обход. Теперь зона охвата населения составляет 75%, что обеспечивается 38 комплексами «Гром», 58 сиренами, 10752 проводными радиотрансляционными точками и 18 мобильными техническими средствами оповещения.
Систему «Безопасный город» планируется внедрить во всех регионах России до 2020 года. Она позволит постоянно контролировать работу потенциально опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских улицах и площадях.
ТАСС: последние новости
Замглавы британского МИД потребовал от Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне Дума поддержала проект о компенсации платы за капремонт пенсионерам, живущим с инвалидами Германия не может выслать почти 65 тыс. мигрантов из-за отсутствия документов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй192
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным231
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение