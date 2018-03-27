Кабмин предлагает выплачивать пособия напрямую из ФСС ещё в нескольких регионах

Правительство РФ разработало законопроект, предлагающий включить ещё несколько регионов в реализацию пилотного проекта «Прямые выплаты». Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Таким образом, с 1 июля 2018 года в проекте будут принимать участие 39 регионов.

Данный пилотный проект направлен на осуществление страховых выплат непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования (ФСС). Пособия выплачиваются напрямую из ФСС, минуя работодателя. Таким образом, жители ряда регионов могут получать материнские пособия и больничные, даже если они их работодатель является компанией-банкротом, которая не платит зарплату.

С 1 января 2021 года ФСС перейдёт на прямые выплаты и будет делать это в течение трёх лет для минимизации нагрузки на бизнес.

Данный пилотный проект реализуется с 2011 года. Его целью является улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования.