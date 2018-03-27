В Бельгии подготовлен проект по переработке старого мусора в стройматериалы и газ

Одна из крупнейших свалок Европы, Ремо, расположенная в 97 км от Брюсселя , станет источником строительных материалов и энергии в случае одобрения проекта компании Group Machiels. О ее планах рассказывается в материале Financial Times . После полной переработки мусора, копившегося десятилетиями, на территории полигона разобьют парк.

На свалке захоронено свыше 18 млн т отходов. Половину мусора планируется использовать для производства строительных материалов, а вторую — для выработки газа с помощью установки плазменной газификации. Шлак, который при этом образуется, также можно применять как стройматериал. Согласно подсчетам компании, газ, полученный на Ремо, сможет обеспечивать энергией 200 тыс. домов в течение 20 лет.

В Machiels надеются, что получат одобрение на реализацию плана до конца года. Сейчас компания пытается доказать свою правоту в ходе судебного разбирательства. Часть местных жителей выступила против проекта, несмотря на то, он получил положительные рекомендации экологов. Оппоненты Machiels опасаются, что процесс извлечения отходов может иметь негативные последствия для окружающей среды.

“Их аргументы основаны не на научной информации, а на эмоциях. Они не хотят, чтобы свалки вновь открыли, не хотят жить в районе с пылью, зловонием и большим количеством транспорта”, — пояснил руководитель ассоциации местных жителей Морис Баллар (Maurice Ballard), добавив, что большинство из них в общем и целом поддерживают идею Machiels. По словам президента европейского консорциума Eurelco, занимающегося вопросами разработки и рекультивации свалок, Питера Тома Джонса (Peter Tom Jones), подобные проекты сталкиваются с такой реакцией по всей Европе. «Где бы мы ни работали, мы с трудом получаем социальную лицензию (одобрение местных сообществ), » — добавил он.

Как считают эксперты, реализация данного проекта станет доказательством эффективности и безопасности технологии и поможет ее распространению. «Что нам нужно — так это поддержка государства, чтобы мы смогли продемонстрировать новые возможности и показать, что все это работает», — отметил специалист по извлечению ресурсов на полигонах Стюарт Вагланд (Stuart Wagland) из Университета Крэнфилда (Cranfield University).

По подсчетам Eurelcо, в Европе более полумиллиона полигонов, которые могут стать ценным источником ресурсов. По словам Вагланда, на свалках содержатся большие запасы алюминия, меди, лития и другие металлов, спрос на которые резко возрос за последние несколько лет. Материалы можно отбирать и вновь запускать в производственный цикл.

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