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Глава Facebook выступит в американском Конгрессе
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Глава Facebook выступит в американском Конгрессе 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Информацию подтвердили два источника. По данным CNN, в Facebook даже готовят стратегию, которой будет следовать Цукерберг во время своего выступления.
Напомним, самый серьезный скандал за всю историю социальных сетей разразился после сообщений в СМИ о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Facebook.
Речь идет о сведениях, на основе которых составлялись психологические портреты избирателей. Созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса. При этом социальная сеть была в курсе этой ситуации, но не предприняла никаких мер для защиты данных.
"Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", — сказал Марк Цукерберг. Он извинился перед людьми за утечку данных.
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