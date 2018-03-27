Подъемные для специалистов смогут получать больше компаний

Сейчас на нее могут рассчитывать только инвесторы, открывающие новые производства, впредь она будет доступна и давно работающим предприятиям, которые испытывают недостаток в квалифицированных специалистах.

Участники ­программ трудовой мобильности ­получат право ­проводить ­сокращения штатов

Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Он устраняет ряд проблем, выявленных минтрудом при реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. В их числе — тяжелый механизм получения работодателем финансовой поддержки, невозможность оперативной замены участников, отметил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко

Законопроект предусматривает, что региональные программы будут учитывать потребности всех работодателей в трудовых ресурсах, если для них недостаточно местных кадров. Касается это, естественно, не всех регионов, а только включенных правительством в специальный перечень. Например, регионов Дальнего Востока.

Критерии отбора работодателей для участия в программах регионы смогут устанавливать сами. Время согласования участия работодателей в программах сократится, а механизм станет проще.

Работодатели получат важные послабления. Во-первых, законопроектом планируется отменить правило, по которому предприятия, получающие финансовую помощь от государства по программам трудовой мобильности, не имеют права проводить сокращения штатов, пока участвуют в них. Как ранее отмечал глава минтруда Максим Топилин , такая мера позволит работодателям более гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию.

Во-вторых, минимальная продолжительность срочного трудового договора с привлеченным из другого региона работником будет сокращена с трех до двух лет.

225 тысяч рублей получает работодатель от государства за одного привлеченного работника

В-третьих, регионам Дальнего Востока разрешат переманивать кадры друг у друга. Сейчас в рамках программ трудовой мобильности нельзя привлечь работника из региона, уже участвующего в программе.

А вот требование к работодателю об отсутствии задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды будет сохранено. Но проверять, есть задолженность или нет, будут не в момент выдачи сертификата, а раз в год.

По действующему закону работодатель получает от государства 225 тысяч рублей за одного привлеченного работника. Эти деньги должны компенсировать ему хотя бы часть расходов на помощь в обустройстве сотрудника на новом месте. Из этой суммы 150 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет и 75 тысяч — региональный.

Законопроект предусматривает, что субъект может увеличить за свой счет сумму компенсации.