Имя свидетеля случайно узнали на суде против террориста в Ростове‐на‐Дону

На заседании Северо‐Кавказского окружного военного суда в процессе заседания в отношении Бадрудди Даудова один из потерпевших дал показания под своим именем. Как сообщила Rostovgazeta.ru, инициалы этого человека ранее были засекречены.

Самого Даудова обвиняют в подготовке террористического акта в 1995 году в Буденновске

В минувший понедельник на судебном заседании против террориста трое потерпевших узнали в нем человека, принимавшего участие в захвате больницы и удерживавшего там заложников.

Один из потерпевших на следствии был засекречен под псевдонимом «Иванов», поскольку опасался за свою жизнь и судьбу своих родственников. Но в процессе слушания свидетель забыл, что выступал как засекреченный, и случайно назвал свои настоящие имя и фамилию.

Бадрудди Даудова обвиняют по статьям «Бандитизм» и «Похищение человека». Летом 1995 года 200 человек под руководством Шамиля Басаева захватили в Буденновске более полутора тысяч человек. Всех заложников террористы привели в здание больницы и по очереди расстреливали.

Из-за теракта погибли 129 человек, более 415 человек пострадали.