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Имя свидетеля случайно узнали на суде против террориста в Ростове‐на‐Дону
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Имя свидетеля случайно узнали на суде против террориста в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 3 часа назад
На заседании Северо‐Кавказского окружного военного суда в процессе заседания в отношении Бадрудди Даудова один из потерпевших дал показания под своим именем. Как сообщила Rostovgazeta.ru, инициалы этого человека ранее были засекречены.
Самого Даудова обвиняют в подготовке террористического акта в 1995 году в Буденновске.
В минувший понедельник на судебном заседании против террориста трое потерпевших узнали в нем человека, принимавшего участие в захвате больницы и удерживавшего там заложников.
Один из потерпевших на следствии был засекречен под псевдонимом «Иванов», поскольку опасался за свою жизнь и судьбу своих родственников. Но в процессе слушания свидетель забыл, что выступал как засекреченный, и случайно назвал свои настоящие имя и фамилию.
Бадрудди Даудова обвиняют по статьям «Бандитизм» и «Похищение человека». Летом 1995 года 200 человек под руководством Шамиля Басаева захватили в Буденновске более полутора тысяч человек. Всех заложников террористы привели в здание больницы и по очереди расстреливали.
Из-за  теракта погибли 129 человек, более 415 человек пострадали.
Мужчину, который в минувшую пятницу захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, ликвидировали во время спецоперации.
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