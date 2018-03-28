Правительство предложило повысить штрафы для авиадебоширов

Поправки предлагается внести в статью КоАП «мелкое хулиганство». За брань, скажем, в адрес стюардессы нарушителю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Или его могут отправить под арест на 15 суток. Такие наказания будут установлены специально для тех, кто плохо ведет себя на транспорте.

Напомним, недавно был принят закон, усиливающий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Однако далеко не всегда у хама получается надебоширить на уголовную статью — его могут остановить и раньше. Как правило, хамам, из-за которых порой задерживают рейсы, вменяют статью КоАП «мелкое хулиганство». Сегодня по ней предусмотрен штраф — от пятисот до тысячи рублей или арест до 15 суток. Проект добавляет к этой статье еще один пункт — специально для тех, кто устраивает безобразия на транспорте.

"Увеличение штрафов за мелкое хулиганство на транспорте вполне оправданная мера, — полагает правозащитник Александр Хуруджи . — Следует правильно оценивать тот факт, что любая помеха в осуществлении перевозки любым видом транспорта способна стать причиной аварии, крушения и причинения большого ущерба. На практике было достаточно много случаев, когда возникший на транспорте конфликт приводил к авариям".

По его словам, строгие требования авиакомпаний к пассажирам на борту вызваны той же целью — исключить все риски и предотвратить возможные аварии и катастрофы.

"Для неспециалиста требования бортпроводника кажутся нелепыми, но следует знать, что в истории авиации уже были случаи, когда несоблюдение любого правила из всего списка требований приводило к катастрофе с человеческими жертвами", — говорит он.