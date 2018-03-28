Ответственность за нарушение порядка на борту самолетов усилят

Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается усилить административную ответственность за совершение противоправных действий на воздушном транспорте. Документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

В частности, документом предлагается более жестко с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях подходить к случаям управления самолетом или вертолетом теми лицами, которые не имеют на это права, а также ужесточить ответственность за невыполнение законных требований командира воздушного судна.

Документ кроме этого предлагает установить и усилить ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на борту воздушного судна, дополнив этой мерой статью 20 часть 1 КоАП.