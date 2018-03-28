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Ответственность за нарушение порядка на борту самолетов усилят
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ответственность за нарушение порядка на борту самолетов усилят 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РАПСИ
Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, в рамках которого предлагается усилить административную ответственность за совершение противоправных действий на воздушном транспорте. Документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ.
В частности, документом предлагается более жестко с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях подходить к случаям управления самолетом или вертолетом теми лицами, которые не имеют на это права, а также ужесточить ответственность за невыполнение законных требований командира воздушного судна.
Документ кроме этого предлагает установить и усилить ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на борту воздушного судна, дополнив этой мерой статью 20 часть 1 КоАП.
"За такого рода правонарушения предлагается штрафовать в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или подвергать таких лиц аресту на срок до 15 суток", — приводятся в ссылке к тексту пояснительно записки слова председателя правительства Дмитрия Медведева на заседании кабинета министров 15 марта 2018 года.
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