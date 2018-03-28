СМИ: начальник воронежской полиции намекнул на свою отставку в 2018 году 

Срок полномочий Александра Сысоева истекает летом. Глава управления МВД по Воронежской области с большой вероятностью уйдёт в отставку уже в 2018 году, сообщила интернет-газета «Время Воронежа» со ссылкой на источник во вторник, 27 марта. Срок полномочий Александра Сысоева истекает летом. Генерал-лейтенант на ежегодном отчёте перед депутатами облдумы дал понять, что через год на его месте может оказаться другой человек. Отмечая недостаточное финансирование региональным бюджетом сферы правопорядка, Сысоев сказал: — Ни одно наше обращение по поводу ассигнований на областную программу профилактики правонарушений не было учтено. По этому поводу следует собирать отдельное заседание областной думы. Если эту работу не финансировать, то через год… Генералы будут меняться — а преступность расти, — процитировало «Время Воронежа» начальника воронежской полиции. В 2016 году Александру Сысоеву исполнилось 60 лет — это предельный возраст для генералов-лейтенантов полиции, установленный законом. Срок службы сверх него может ежегодно продлевать президент, что Путин и сделал два года подряд. Хотя всё это время слухи об отставке начальника воронежской полиции постоянно ходили. По словам источников «Времени Воронежа», в первый год Сысоеву помешало уйти на пенсию отсутствие заместителей, во второй — предстоящие президентские выборы. Подтвердится ли информация об отставке начальника воронежской полиции, будет известно летом 2018 когда — когда истечёт срок полномочий генерала-лейтенанта. Александр Сысоев возглавляет ГУ МВД по Воронежской области с апреля 2011 года. Екатерина Трещикова
Фото — ГУ МВД по Воронежской области