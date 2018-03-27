Кемерово, мы с тобой: в Орле прошёл митинг памяти

Митинг памяти прошёл в Орле сегодня, 27 марта, у подножия Александровского моста, сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.

В нём приняли участие члены регионального правительства, депутаты, общественные организации студенты и жители Орла. Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил, что вся страна сегодня скорбит по поводу произошедшего. Это не просто трагедия, это катастрофа судеб, разделившая жизнь людей на «до» и «после». Сегодня мы говорим, что это не должно повториться ни в одном регионе нашей страны.

На митинге также выступили председатель Орловской областной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков, студент 2-го курса Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Дмитрий Яковлев , учитель начальных классов лицея №1 имени М. В. Ломоносова г. Орла Ирина Шульц.

Участники митинга отметили, что орловцы скорбят вместе с теми, кто понёс тяжелую утрату, передают им искренние слова сочувствия и поддержки. Также было отмечено, что в ближайшее время во всех торговых центрах области пройдут внеплановые проверки.

Напомним, жители Орла смогут возложить цветы и поставить лампады к Стене памяти завтра, 28 марта, в 9.30 у подножия Ленинского моста рядом с МФЦ. президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. В России приспустят государственные флаги. По стране отменены все развлекательные мероприятия.

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