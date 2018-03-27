Ещё
Кемерово, мы с тобой: в Орле прошёл митинг памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемерово, мы с тобой: в Орле прошёл митинг памяти 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Митинг памяти прошёл в Орле сегодня, 27 марта, у подножия Александровского моста, сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.
В нём приняли участие члены регионального правительства, депутаты, общественные организации студенты и жители Орла. Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил, что вся страна сегодня скорбит по поводу произошедшего. Это не просто трагедия, это катастрофа судеб, разделившая жизнь людей на «до» и «после». Сегодня мы говорим, что это не должно повториться ни в одном регионе нашей страны.
На митинге также выступили председатель Орловской областной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков, студент 2-го курса Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Дмитрий Яковлев, учитель начальных классов лицея №1 имени М. В. Ломоносова г. Орла Ирина Шульц.
Участники митинга отметили, что орловцы скорбят вместе с теми, кто понёс тяжелую утрату, передают им искренние слова сочувствия и поддержки. Также было отмечено, что в ближайшее время во всех торговых центрах области пройдут внеплановые проверки.
Напомним, жители Орла смогут возложить цветы и поставить лампады к Стене памяти завтра, 28 марта, в 9.30 у подножия Ленинского моста рядом с МФЦ. президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. В России приспустят государственные флаги. По стране отменены все развлекательные мероприятия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орле почтят память погибших в Кемерове
Сообщение Кемерово, мы с тобой: в Орле прошёл митинг памяти появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Администрации президента попросила СКР проверить банкротство ПАТП-1 «Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой В Орле за плохой капремонт подрядчика внесли в «чёрный список»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй193
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным231
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение