Дело вдовы Пузиковой: детективная история, достойная бестселлера

Следственный комитет удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы бывшего замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, признав ее потерпевшей стороной в деле об убийстве ее мужа Дмитрия. Он был отравлен таллием. Вначале ее саму обвиняли в убийстве.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, Дмитрий и Екатерина выглядят вполне счастливой парой. Вот они улыбаются на камеру на одной из вечеринок, на другой — танцуют, нежно обняв друг друга.

Но все это следствие во внимание не принимало. По версии оперативников, в 2012 году на дне рождения двоюродного брата, тезки убитого Дмитрия Пузикова-младшего, Екатерина приготовила картофельное пюре. Оно показалось гостям горьким, и есть его они не стали. Тогда одна из гостей приготовила и подала вторую порцию пюре. У него вкус был нормальным, и его съели полностью.

После вечеринки трое из 12 ее участников, включая Пузикова-старшего, были госпитализированы с подозрением на отравление. Через десять дней Пузиков умер в больнице. Эксперты выяснили, что банкира отравили высокотоксичными солями таллия. Кроме того, по словам Пузикова-младшего, во время вечеринки Екатерина сказала ему, что устала от измен мужа и хочет «покончить с этим». Опираясь на эти показания, следствие посчитало, что главным мотивом для убийства банкира стала ревность жены.

Однако Екатерина считает, что убийцей был именно Дмитрий Пузиков-младший и мотивы были совсем другими. Как пояснил ее адвокат Андрей Карномазов, основные активы были записаны на мать убитого. А она, в свою очередь, будучи убежденной в виновности Екатерины, находилась под влиянием отца Пузикова-младшего. И после убийства эти активы быстро перекочевали именно к нему.

Андрей Карномазов адвокат «Объективно в результате произошедшей трагедии отец Дмитрия Сергеевича Сергей Витальевич, какие угодно можно назвать причины, но тем не менее ряд активов от Галины Васильевны был переведен именно на его имя. Сразу после произошедшего на его счет было переведено 10 млн рублей, на него были переоформлены две дорогостоящие квартиры в центре города: вот эти обстоятельства отвечают на вопрос — кому выгодно? Выгодны вот эти события оказались отцу Дмитрия Сергеевича, не самому Дмитрию Сергеевичу, а его отцу. Но мы понимаем, это отец».

Насколько легко сейчас следствию определить того, кто подсыпал смертельный яд на семейной вечеринке?

Сурен Аванесян адвокат «Виноват может быть кто угодно, потому что вопросов масса, пострадали три человека, скончался один, и скончался именно тот человек, в отношении которого у кого-то из присутствующих могли быть какие-то личные счеты. Времена Агаты Кристи, к сожалению, прошли, и детективы, занимающиеся реальным поиском преступников, сейчас встречаются достаточно редко, а больше встречаются следователи, которые, просто руководствуясь принципом „больше некому“, на скорую руку обстряпывают дела, направляют их в суд, и оправдательные приговоры достаточно редки».