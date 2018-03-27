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Ночная уборка снега в Нижнем Новгороде: какие улицы почистят сегодня
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Ночная уборка снега в Нижнем Новгороде: какие улицы почистят сегодня 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
— Сегодня, 27 марта с 19.00 до 7.00 28 марта 2018 года будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами, — сообщил департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Коммунальщики просят горожан не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.
Несмотря на снегопад уборку планируют проводить только в 5 районах города. На Автозаводе, Сормовском и Московском районах техника убираться не будет.
В Канавинском районе почистят: Метромост с подходами, улицу Октябрьской Революции, улицу Зимина, д. 12,20.
В Ленинском — проспект Ленина (дублер четная сторона), бульвар Заречный, улицу Адмирала Макарова.
В Нижегородском районе убираться будут на улицах Ошарская, Ильинская, Ульянова, Большая Покровская, а также площади Горького и спуске к Звездинке.
В Приокском районе — улицу 40 Лет Победы, Ларина и Полевая.
В Советском районе — Окский съезд, проспект Гагарина, улицы Саврасова, Корнилова, Васюнина.
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