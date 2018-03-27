Ночная уборка снега в Нижнем Новгороде: какие улицы почистят сегодня

— Сегодня, 27 марта с 19.00 до 7.00 28 марта 2018 года будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами, — сообщил департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Коммунальщики просят горожан не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

Несмотря на снегопад уборку планируют проводить только в 5 районах города. На Автозаводе, Сормовском и Московском районах техника убираться не будет.

В Канавинском районе почистят: Метромост с подходами, улицу Октябрьской Революции, улицу Зимина, д. 12,20.

В Ленинском — проспект Ленина (дублер четная сторона), бульвар Заречный, улицу Адмирала Макарова.

В Нижегородском районе убираться будут на улицах Ошарская, Ильинская, Ульянова, Большая Покровская, а также площади Горького и спуске к Звездинке.

В Приокском районе — улицу 40 Лет Победы, Ларина и Полевая.

В Советском районе — Окский съезд, проспект Гагарина, улицы Саврасова, Корнилова, Васюнина.