Жительница Молдовы во время уборки нашла на балконе советскую мину

Жительница Кишинева во время уборки обнаружила в своей квартире мину советского производства. Мина находилась в шкафу на балконе. Об этом сообщает портал CrimeMoldova.

Предмет был обнаружен в одной из квартир дома по улице Николае Димо кишиневского района Рышкань. По словам соседей, ее хранил там в качестве сувенира бывший собственник квартиры, офицер советской армии. Вызванные в квартиру саперы установили, что мина не представляет опасности.

«Обнаружив мину, 35-летняя женщина вызвала полицию. На место происшествия также выехали саперы. Впоследствии было установлено, что квартира ранее принадлежала мужчине, офицеру советской армии, скончавшемуся в начале марта в возрасте 93 лет. Женщина рассказала полицейским, что ухаживала за владельцем квартиры более 15 лет, но не знала, что он хранил мину в доме», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

В феврале 2018 года сообщалось о том, что житель московского района Ново-Переделкино заявил полиции, что в его доме находится подозрительный бесхозный предмет. В ходе осмотра территории по указанному адресу опасных предметов обнаружено не было. Вызвавший полицию мужчина пояснил, что хотел проверить реакцию экстренных служб.