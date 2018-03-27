Американцы готовят свое «дело Скрипаля»

США новый толчок получило дело о гибели Михаила Лесина — бывшего советника президента и человека, который, по сути, выстроил всю современную медиа-структуру России . Журналисты Buzzfeed сообщили, что у них есть некое «досье ФБР », в котором открыто указывается, что «бывший медиа-царь Путина» принял насильственную смерть.

5 ноября 2015 году Михаила Лесина горничная обнаружили мертвым в отеле «Дюпон-Сёркл». Расследование, проведенной ФБР пришло к выводу, что Лесин умер в результате несчастного случая на фоне запоя. По версии американской стороны, на теле Михаила Лесина были обнаружены многочисленные синяки гематомы, которые тот получил будучи в пьяном состоянии.

“Михаил встретился в Вашингтоне со старыми друзьями, сорвался и запил. — рассказал потом его старый друг, генеральный директор Vi Сергей Васильев . — На этом фоне он заселился в первую попавшуюся гостиницу, которой оказалась «Дюпон-Серкл». У него бывали срывы, когда в состоянии опьянения он плохо контролировал свои движения, мог падать. ”

Через сутки после заселения к нему в номер заглянул сотрудник безопасности, который нашел его спящим на полу, а ещё через сутки в том же самом номере Лесин был найден мертвым.

И вот в истории возник новый поворот: Buzzfeed рассказал о т.н. секретном досье, согласно которому Лесина якобы забили до смерти бейсбольной битой русские разведчики. В ФБР от комментариев отказались.

Зато высказался бывший британский разведчик Кристофер Стил , который, по его словам, приложил руку к составлению досье.

Он сказал, что Лесина якобы убили российские «siloviki» из ФСБ , которые подрабатывали, выполняя задания приближенного к Путину олигарха, чье имя не называется. Причем, у них не было задачи убивать Лесина, а лишь попугать. Эту информацию Стилу якобы подтвердили сразу в четырех различных источниках. Ещё одним якобы аргументом, который указывает на «кремлевский след» в расследовании, является тот факт, что гибель Лесина произошла накануне его визита в минюст , где его собирались допросить на предмет источников финансирования канала RussiaTuday.

Стоит отметить, что заявления Стила противоречит официальному заключению американского расследования, а эта тема всплыла на фоне заявлений Великобритании , о том, что Россия якобы причастна к покушению на бывшего русского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля . Впрочем, тут у наших заокеанских партнеров больше свободы для фантазии — если Скрипаль ещё жив, то Лесин давно умер, а его тело кремировали. Поэтому говорить о эксгумации бессмысленно. Есть подозрение, что в США пытаются сфабриковать свое собственно «дело Скрипаля» с выпадом в сторону ФБР. Вероятно, вскоре мы станем свидетелями очередной информационной войны на тему «Российских связей Трампа».

Наша редакция направила запрос в отдел расследований Вuzzfeed с просьбой об уточнении деталей