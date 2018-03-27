Отремонтирован асфальт во дворе дома 14 корпус 2 по улице Вешняковской

Обращение от вешняковца Альберта Ежова поступило на портал «Наш город».

Житель района Вешняки сообщил о ямах и выбоинах на внутридворовом проезде по адресу: улица Вешняковская, дом 14, корпус 2. Как пояснил в своем обращении на столичный портал А. Ежов, с завершением зинмего периода со снегом вместе «сходит» и асфальт во дворе дома. Вешняковец попросил привести в порядок асфальт, поскольку движение даже на низкой скорости доставляет местным жителям огромный дискомфорт. Обращение было зарегистрировано 23 марта.

Уже спустя два дня, 26 марта работы по ремонту покрытия дорожного полотна были завершены. Об этом Альберту Ежову сообщил глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов.

Фото портала «Наш город».