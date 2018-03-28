Открой дверь! В России массово проверят пожарную безопасность

В Telegram создали специальный бот для информации о закрытых пожарных выходах. Между тем в регионах проходят масштабные проверки пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

Бот о закрытых пожарных выходах запустила блогер Кристина Потупчик . Там можно написать адреса, где двери заблокированы. Это поможет напрямую передать прокуратуре сигнал с места, где закрыт экстренный выход, пишет Потупчик.

Во всем мире существуют пожарные выходы, где двери можно открыть только изнутри. У нас же это большая редкость. Именно поэтому они часто остаются закрытыми. К каждой двери охранника же не приставишь, говорит вице-президент союза московских архитекторов Михаил Хазанов

Михаил Хазанов вице-президент союза московских архитекторов «От всех бед застраховаться невозможно, к сожалению, но думать об этом необходимо. Здесь будет большой ошибкой считать, что можно дать некие стандарты и они буду действовать на все случаи жизни. Нет. У нас противопожарные нормативы связаны со временем эвакуации. Опять же, это мировая практика, это не только наша. Просто, поправка на наши условия, как нам и неприятно говорить, „авось, как-то там выберутся“. Здесь надо перестраховываться. У нас как: сначала приходит противопожарная служба — все двери открываются, приходит охранная служба — все двери закрываются, потому что тогда надо охранять каждый выход».

Еще не совсем понятно, почему эскалаторы на подъем и на спуск располагаются так далеко друг от друга, занимая порой целые пролеты торговых центров. Объясняется это просто: чтобы посетители прошли мимо ряда магазинов. А что касается эвакуации, то для этого предусмотрены лестничные пролеты, объясняет вице-президент НПО «Пульс» Евгений Мешалкин.

Евгений Мешалкин вице-президент НПО «Пульс» «Эскалаторы при расчетах эвакуации во внимание не принимаются. То есть они могут иногда в двухэтажных зданиях учитываться как открытые лестницы. Но только это касается возможности эвакуации 50% посетителей со второго этажа. Во всех остальных случаях эскалаторы должны останавливаться и, соответственно, в качестве пути эвакуации они, как правило, приниматься не должны. В этой связи лестничные клетки, как правило, расположены по периметру наружных стен здания, поэтому, естественно, они разнесены в отношении к эскалаторам, как вам кажется, достаточно далеко. И это совершенно правильно».

Но опять же, что делать, если пожарные выходы заблокированы? В сети появилось огромное количество фотографий закрытых дверей. Некоторые буквально на висячий замок. При этом кинотеатры и детские развлекательные комплексы, как правило, располагаются на последних этажах торговых центров для того, чтобы посетители развлекались, уже совершив покупки. Как показала трагедия в Кемерове, выйти оттуда становится гораздо сложнее, чем с нижних этажей.