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В Подмосковье предложат установить предельные сроки эксплуатации общественного транспорта
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В Подмосковье предложат установить предельные сроки эксплуатации общественного транспорта 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Московская областная дума предлагает законодательно установить предельный возраст для общественного транспорта, используемого для перевозки пассажиров, соответствующий законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Мособлдумы на ближайшем заседании, которое пройдет 29 марта, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, повышение качества и безопасности перевозок — один из приоритетов для региона. В Московской области регулярно обновляется подвижной состав общественного транспорта, однако одного только обновления автопарка недостаточно для обеспечения жителей Подмосковья надежным и современным транспортом.
«Мособлдума провела анализ имеющихся у нас законодательных возможностей по совершенствованию сферы. Так, в конце прошлого года изменениями в 220-м федеральном законе субъекты РФ были наделены рядом полномочий, направленных как раз на повышение качества транспортного обслуживания. И мы этим правом решили оперативно воспользоваться: Московская областная дума предлагает законодательно установить предельный возраст для регионального общественного транспорта», — сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что это нововведение может существенно поспособствовать улучшению «аварийной» статистики.
«Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение», — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, для автобусов малого класса предлагается ввести предел в пять лет с момента выпуска, а для среднего и большого — семь лет. Документ должен быть вынесен на рассмотрение Мособлдумы на ближайшем заседании — 29 марта.
В Подмосковье в 2017 году на обновление подвижного состава было выделено 12 миллиардов рублей. На эту сумму должны быть закуплены 1758 новых автобусов, которые заменят на регулярных маршрутах технически и морально устаревший транспорт.
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