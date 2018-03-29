МИД решил закрыть консульство США в Санкт-Петербурге 

В Министерстве иностранных дел России предложили закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, пишет газета «Известия».
В дипломатических кругах рассказали, что соответствующее предложение будет направлено президенту страны Владимиру Путину, который примет окончательное решение.
"Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", — сообщил источник в дипломатических кругах
Пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон отметила, что американская сторона «оставляет за собой право отреагировать на любые меры России».