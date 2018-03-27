Управлением Роспотребнадзора потребителям оказана помощь в составлении претензии

Мой Калининград . В Калининграде с 19 по 23 марта за консультациями по вопросам защиты прав потребителей в управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратились 40 человек.

В том числе по горячей телефонной линии 8-4012-616914 — 34, через общественную приемную — 6.

Большая часть обращений потребителей связана с нарушением их прав при получении услуг (выполнении работ). Таких обращений поступило 21, в том числе по «горячей линии» — 18, в общественную приемную — 3.

Должностные лица проконсультировали потребителей по вопросам защиты их прав при не предоставленных коммунальных услугах, нарушения их прав при предоставлении финансовых, страховых, транспортных, медицинских услуг, сервисном обслуживании, неудовлетворении соответствующих требований потребителя в сфере общественного питания, бытового обслуживания и прочим, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 марта 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

С жалобами на приобретение товаров ненадлежащего качества, нарушение порядка обмена и возврата, предоставление неполной и/или недостоверной информации о приобретаемом товаре, обмане и грубости продавцов обратились 15 граждан.

4 обращения не относились к компетенции ведомства.

Как заявлено, всем обратившимся гражданам даны устные разъяснения их прав в соответствии с законодательством, консультации и рекомендации по действиям в каждом конкретном случае, в том числе из них 5 гражданам оказана помощь в составлении претензии, 4 потребителям рекомендовано обратиться в суд за защитой своих прав, оказана помощь в подготовке исков.