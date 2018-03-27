Ещё
Управлением Роспотребнадзора потребителям оказана помощь в составлении претензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управлением Роспотребнадзора потребителям оказана помощь в составлении претензии 

Мой Калининград 3 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде с 19 по 23 марта за консультациями по вопросам защиты прав потребителей в управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратились 40 человек.
В том числе по горячей телефонной линии 8-4012-616914 — 34, через общественную приемную — 6.
Большая часть обращений потребителей связана с нарушением их прав при получении услуг (выполнении работ). Таких обращений поступило 21, в том числе по «горячей линии» — 18, в общественную приемную — 3.
Должностные лица проконсультировали потребителей по вопросам защиты их прав при не предоставленных коммунальных услугах, нарушения их прав при предоставлении финансовых, страховых, транспортных, медицинских услуг, сервисном обслуживании, неудовлетворении соответствующих требований потребителя в сфере общественного питания, бытового обслуживания и прочим, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 марта 2018 года, в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
С жалобами на приобретение товаров ненадлежащего качества, нарушение порядка обмена и возврата, предоставление неполной и/или недостоверной информации о приобретаемом товаре, обмане и грубости продавцов обратились 15 граждан.
4 обращения не относились к компетенции ведомства.
Как заявлено, всем обратившимся гражданам даны устные разъяснения их прав в соответствии с законодательством, консультации и рекомендации по действиям в каждом конкретном случае, в том числе из них 5 гражданам оказана помощь в составлении претензии, 4 потребителям рекомендовано обратиться в суд за защитой своих прав, оказана помощь в подготовке исков.
Мой Калининград: последние новости
Жители Калининграда проголосовали за благоустройство территории у Летнего озера Участились случаи выхода тюленей на побережье под Калининградом В Калининградской области штрафовать физлиц за несанкционированную торговлю будут без предупреждений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй193
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным231
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение