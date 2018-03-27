Fitch подтвердило на уровне «B-» и отозвало рейтинг СКБ-Банка

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило СКБ-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. Одновременно Fitch отозвало рейтинги СКБ-Банка по коммерческим причинам и более не рейтингует его и не проводит по нему анализ. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

Как поясняется, подтверждение рейтингов отражает ограниченные изменения в кредитоспособности банка с момента проведения последнего пересмотра рейтингов в ноябре 2017 года. Рейтинги учитывают ограниченную клиентскую базу банка, уязвимую бизнес-модель, зависимую от розничных клиентов, существенную долю кредитов, выданных связанным сторонам, и по-прежнему слабые показатели качества активов, отмечают в Fitch.