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Fitch подтвердило на уровне «B-» и отозвало рейтинг СКБ-Банка
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Fitch подтвердило на уровне «B-» и отозвало рейтинг СКБ-Банка 

Банки.ру 3 часа назад
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило СКБ-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. Одновременно Fitch отозвало рейтинги СКБ-Банка по коммерческим причинам и более не рейтингует его и не проводит по нему анализ. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.
Как поясняется, подтверждение рейтингов отражает ограниченные изменения в кредитоспособности банка с момента проведения последнего пересмотра рейтингов в ноябре 2017 года. Рейтинги учитывают ограниченную клиентскую базу банка, уязвимую бизнес-модель, зависимую от розничных клиентов, существенную долю кредитов, выданных связанным сторонам, и по-прежнему слабые показатели качества активов, отмечают в Fitch.
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