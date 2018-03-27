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Квоту на ввоз мусора на старую часть «Ядрово» увеличат, чтобы сформировать тело полигона
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Квоту на ввоз мусора на старую часть «Ядрово» увеличат, чтобы сформировать тело полигона 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю ситуации на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья во вторник принял решение единоразово увеличить квоту на ввоз мусора на его старую часть, чтобы уплотнить поверхность свалки для ее качественной рекультивации.
"Перед закрытием «Ядрово» досыпят мусором из-за недозагрузки полигона. Этого требуют меры безопасности. Квоту поступающего на «Ядрово» мусора разово увеличат на 44 машины (с 80 до 124 — прим. ТАСС), чтобы успеть до 13 апреля сформировать тело полигона", — передает региональный телеканал «Подмосковье 360» по итогам заседания штаба.
Ранее сообщалось, что старую часть «Ядрово» закроют для приема отходов 13-14 апреля, на ней возведут систему дегазации по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и проработает как минимум до 2030 года.
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