Ещё
Асфальт отремонтируют на нескольких парковках района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Асфальт отремонтируют на нескольких парковках района 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Представители управы района Якиманка подготовили план по благоустройству дворовых территорий. В него включены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия парковок. Об этом стало известно 23 марта.
— Кроме того, жители некоторых дворов просили нас о расширении стоянок. Конечно, мы стараемся учитывать их потребности и включать в план по благоустройству территорий создание новых карманов для машин, — рассказала начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Янина Нагорняк.
Она пояснила, что данные пока находятся на стадии утверждения Советом депутатов муниципального округа, поэтому конкретные адреса назвать нельзя. План по благоустройству внимательно рассмотрят, проанализируют смету и рациональность использования бюджетных средств по каждому пункту. После согласования все конкретные данные станут известны.
Управа района Якиманка: последние новости
Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в режиме онлайн Общегородские субботники организуют в районе В Центральном округе столицы состоялась встреча руководства с молодыми сотрудниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй193
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным231
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово393
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ85
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение