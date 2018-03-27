Асфальт отремонтируют на нескольких парковках района

Представители управы района Якиманка подготовили план по благоустройству дворовых территорий. В него включены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия парковок. Об этом стало известно 23 марта.

— Кроме того, жители некоторых дворов просили нас о расширении стоянок. Конечно, мы стараемся учитывать их потребности и включать в план по благоустройству территорий создание новых карманов для машин, — рассказала начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Янина Нагорняк.

Она пояснила, что данные пока находятся на стадии утверждения Советом депутатов муниципального округа, поэтому конкретные адреса назвать нельзя. План по благоустройству внимательно рассмотрят, проанализируют смету и рациональность использования бюджетных средств по каждому пункту. После согласования все конкретные данные станут известны.