Бесплатный семинар по английскому языку пройдет в Парке Горького

Жителей района приглашают на бесплатный семинар по английскому языку. Мероприятие пройдет 30 марта в Парке Горького.

— Незнание и, что еще важнее, отсутствие умения пользоваться иностранным языком, — одна из причин, которая останавливает людей перед самостоятельными путешествиями, — отметили на сайте учреждения.

Педагоги обучат пришедших базовым знаниям разговорного английского. Тема занятия — «Умные игры». Следующие тренинги пройдут в апреле. Ведущие занятий — носители английского языка.

Чтобы стать участником, нужно пройти предварительную регистрацию. Начало мероприятия в 19:30.