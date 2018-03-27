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Бесплатный семинар по английскому языку пройдет в Парке Горького
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Бесплатный семинар по английскому языку пройдет в Парке Горького 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Жителей района приглашают на бесплатный семинар по английскому языку. Мероприятие пройдет 30 марта в Парке Горького.
— Незнание и, что еще важнее, отсутствие умения пользоваться иностранным языком, — одна из причин, которая останавливает людей перед самостоятельными путешествиями, — отметили на сайте учреждения.
Педагоги обучат пришедших базовым знаниям разговорного английского. Тема занятия — «Умные игры». Следующие тренинги пройдут в апреле. Ведущие занятий — носители английского языка.
Чтобы стать участником, нужно пройти предварительную регистрацию. Начало мероприятия в 19:30.
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