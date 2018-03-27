Инвестагентство Дальнего Востока и японский банк подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и японский банк SBI подписали соглашение о поддержке малых и средних бизнес-проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в посольстве Японии в Москве.

Во вторник в здании посольства Японии в Москве подписали меморандум о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и банком SBI. Соглашение предусматривает предоставление финансовых услуг в рамках российско-японских проектов. Сотрудничество будет ориентировано в первую очередь на работу с малыми и средними предприятиями в ДФО.

"Подписание меморандума позволит нам внести свой вклад в дело развития и расширения российско-японских экономических связей. Это создаст условия для дополнительной поддержки русско-японских проектов малого и среднего бизнеса", — сказал в ходе церемонии подписания генеральный директор SBI Holdings Еситака Китао.