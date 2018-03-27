Правительство не поддержало разработанный эсерами проект о легализации ЧВК

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о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК). Кабинет министров прислал в Госдуму отрицательный отзыв на документ. В кабмине сочли, что инициатива противоречит Конституции РФ

В заключении правительства, попавшем в распоряжение

"Интерфакса" , говорится, что кабинет министров инициативу не поддерживает. Положения законопроекта, определяющие деятельность частных военных и военно-охранных организаций, противоречат части 5 статьи 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований, говорится в отзыве.

Также в заключении кабмина указывается, что согласно статье 71 Конституции РФ вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений РФ находится в ведении Российской Федерации.

Законопроект о регулировании деятельности ЧВК вносился в Госдуму фракцией «Справедливая Россия» трижды — в 2014, 2015 и в 2016 годах. Но он был отправлен на получение отзыва правительства РФ только в 2018 году, на фоне сообщений о массовой гибели российских наемников в Сирии . В Кремле же все это время заявляли, что президенту ничего неизвестно о существовании законопроекта по деятельности ЧВК, и объясняли, что он вообще не имеет конкретной позиции по вопросу законодательного регулирования деятельности ЧВК.

Законопроект о легализации ЧВК разработали лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его первый заместитель Михаил Емельянов . Документ, в частности, регламентирует само понятие «ЧВК». Согласно проекту закона, «это организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию».

Эсеры предложили разрешить работать в ЧВК гражданам России старше 21 года, годным «к выполнению и оказанию военных и военно-охранных работ и услуг». При этом документом был предусмотрен запрет для ЧВК устраивать революции и насильственно изгонять местное население.