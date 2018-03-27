Итальянских заключенных отправили расчищать загаженные парки

Риме заключенных отправили очищать парки от мусора. Об этом сообщает The Telegraph.

Впервые на подобные работы 14 осужденных вышли во вторник, 27 марта, в парк на Оппийском холме рядом с Колизеем. Они собирали мусор в черные пакеты с помощью лопат и граблей. За ними следили тюремщики: на одного преступника приходилось три охранника.

Как отмечается, всего в расчистке площадей и парков намерены задействовать 100 заключенных. Они также помогут с ремонтом выбоин на дорогах. Пока все работающие — мужчины, однако скоро им помогать будут женщины. Все они будут трудиться пять дней в неделю с девяти утра до трех часов дня. На следующей неделе такую же схему намерены применять в других городах Италии , включая Милан , Палермо и Неаполь . Проект рассчитан на полгода, по его результатам будет решаться вопрос о продлении.

Как объяснил главный инспектор из тюремной службы Винченцо Ло Кашио (Vincenzo Lo Cascio), среди убирающихся нет ни одного мафиози или осужденного на пожизненное заключение. Это люди, совершившие не слишком тяжкие преступления: кражи, грабежи, торговля наркотиками.

«Исследования показывают, что среди заключенных, участвующий в такой работе, 85 процентов не возвращаются к преступной жизни после освобождения. Среди тех, у кого нет такой возможности, уровень рецидивисток очень высок, около 70 процентов», — пояснил он.

Газета пишет, что парками в Рима в последние годы серьезно пренебрегали: они заросли травой и кустарниками, дорожки находятся в плохом состоянии, скамейки сломаны и повсюду валяется мусор. Это связано в том числе с серьезными сокращениями бюджета: с 2000 года число нанятых городским советом садовников сократилось с 1,5 тысячи до 120 человек.