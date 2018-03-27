Политологи не исключили новые «всплески протестов» в Подмосковье

Необходима масштабная работа по работе с гражданами, по повышению доверия к деятельности властей, — «чтобы граждане восприняли решения властей как полноценную и эффективную программу, а не как отмазку», — считает глава ЦПК Алексей Чеснаков , комментируя ситуацию в Волоколамске . Ранее ЦПК предупредил, что Москву и область могут ожидать новые экологические кризисы.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) обнародовал очередной индекс социально-политической стабильности в России за неделю 19-25 марта. Если прежде индекс с начала марта, по мере приближения к президентским выборам, неуклонно рос, то сразу после победы Путина на выборах он начал плавно снижаться. За первую послевыборную неделю индекс потерял 2 пункта.

В числе негативных факторов, повлиявших на ситуацию в стране, в «индексе» упоминается скандал вокруг свалки в Волоколамске. Эксперты Центра перечислили управленческие и коммуникационные ошибки чиновников Московской области , усилившие негативный фон.

«Ситуация вокруг Волоколамского полигона вышла из-под контроля и переросла в стихийные выступления против местных и региональных властей. Вместе с тем, закрытие полигона и отставка главы района не решают проблему с мусором в Подмосковья, власти которого в последние года закрывали полигоны ТБО, но не построили ни одного мусоросжигательного завода», — пишут они.

«Москву и область могут ожидать новые экологические кризисы, а соответственно и всплески протестов (как стихийных, так и организованных) накануне выборов осени 2018 года. Власти региона не вполне адекватно оценивают причины происшедшего и также склонны интерпретировать его как результат происков оппонентов», — считают эксперты.

Как известно, сразу после стихийных митингов губернатор области Андрей Воробьев сменил главу Волоколамского района. Кроме того, власти пообещали, что рекультивацией на месте свалки в ближайшие несколько недель займется опытная в таких вопросах голландская компания.

«Пока решений-то нет, только обещания решений. Когда появятся решения, тогда можно будет судить о том, насколько эффективно исправляется ситуация, — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД глава ЦПК Алексей Чеснаков. — Сейчас губернатор выступает в роли «пожарника» и вынужден выполнять работу за своих подчиненных. Ошибки были допущены не Воробьевым, а министрами в чью сферу ответственности входят экология и коммуникации. Теперь одним-двумя днями ситуацию не исправить».

Как считает Алексей Чеснаков, необходима масштабная работа по работе с гражданами, по повышению доверия к деятельности властей, — «чтобы граждане восприняли решения властей как полноценную и эффективную программу, а не как отмазку».

Напомним, что ЦПК сопровождает свой индекс двумя колонками — списками событий из позитивной и негативной повесток недели.

Так, в негативной повестке упоминается и скандал вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Эксперты Центра, как отметил портал «Актуальные комментарии», пришли к выводу: руководство Госдумы способствовало эскалации конфликта, а не его решению.

Кроме того, информация о возможном повышении НДФЛ и ликвидации ОМС также стала дестабилизирующим фактором. «Форсированное принятие подобных решений может нанести удар по среднему классу, который проявил лояльность в отношении власти в избирательном цикле 2016-2018», — предупреждают авторы доклада.

Что касается внешней политики, то негативным фактором стала и консолидация антироссийского коалиции в Европе. На прошлой неделе эксперты фиксировали негативные тенденции, которые явно проявились в понедельник, уже после выхода индекса, когда целый ряд стран объявил о массовой высылке наших дипломатов.

Еще одним таким фактором стало назначение Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности президента Трампа, что усиливает влияние «ястребов» в администрации США , считают составители индекса.

Впрочем, в докладе Центра отмечаются и события, которые положительно повлияли на обстановку в России:

В частности, обеспечена необходимая интерпретация результатов выборов. Все участники избирательной кампании истолковали результаты голосования как честные, признав, что количество нарушений было минимальным. Рекордное количество голосов за Путина, высокий уровень организации голосования укрепили позиции власти и «показали сплоченность путинского большинства», — отмечается в докладе.

Путин в своем обращении к нации подтвердил преемственность во внутренней политике, — это, по мнению Центра, также стало фактором укрепления стабильности.

Кроме того, президентская кампания сопровождалась ростом благосостояния россиян. По данным Росстата, в феврале реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,4% по сравнению с февралем прошлого года.

Тем временем, правительство продолжает работать над повышением доходов бюджетников. По инициативе президента, с 1 мая МРОТ поднимается до 11,163 тыс. рублей. И регионы получат из Москвы 20 млрд руб. на это повышение зарплат.