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Блогер Соболев удалил ролик о «заговоре» вокруг пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Блогер Соболев удалил ролик о «заговоре» вокруг пожара в Кемерове 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский видеоблогер Николай Соболев удалил со своего YouTube-канала ролик, в котором обвинял кемеровские власти в умалчивании количества жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», основываясь на непроверенной информации из соцсетей.
В видео Соболев утверждал, что официальные источники занижают число погибших. Он продемонстрировал зрителям фрагменты голосовых сообщений в WhatsApp, на которых якобы общались люди, осведомленные о «сотнях жертв трагедии».
Трагедию в Кемерове Соболев сравнил с катастрофой в Чернобыле, обвинив СМИ в утаивании информации. «О трагедии на Чернобыльской АЭС говорил весь мир, пока в вечернем выпуске новостей говорилось о незначительной утечке радиоактивных веществ», — напомнил он.
Видео с обвинением властей в умалчивании количества жертв блогер опубликовал 27 марта. Ролик собрал почти пять миллионов просмотров и попал в тренды YouTube. Однако утром 28 марта пользователи заметили, что популярное видео было скрыто с канала Соболева.
Николай Соболев — YouTube-блогер, ставший известным широкой публике после того, как появился в нескольких телеэфирах, посвященных истории Дианы Шурыгиной.
Трагедия, произошедшая в Кемерове 25 марта, стала поводом для распространения ложной информации в соцсетях. Так, в сети быстро распространился фрагмент видео с якобы поджигателем, который оказался фейком, а известный паблик MDK официально принес извинения за публикацию неподтвержденных данных.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из них находятся в больницах.
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