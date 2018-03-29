Джамал Алиев назначен Уполномоченным по правам человека в Дагестане 

Кандидатуру Алиева на должность омбудсмена поддержало большинство депутатов Народного Собрания республики.
«Я предприму все эффективные методы для защиты прав человека в Дагестане», — заявил Алиев перед дачей присяги.
Джамал Алиев родился в 1981 году в Махачкале, окончил в 2003 году ДГУ по специальности юриспруденция. С 2009 по 2011 годы работал помощником Уполномоченного по правам человека в республике. В 2015 году был утверждён на должность заместителя генерального директора по эксплуатации ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт».
Фото: Махачкалинский морской торговый порт