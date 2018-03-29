Дагестанский парламент утвердил кандидатуру нового омбудсмена региона

МАХАЧКАЛА , 29 мар — РИА Новости . Депутаты дагестанского парламента на сессии Народного собрания республики утвердили кандидатуру Джамала Алиева в должности нового уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатуру Алиева депутаты поддержали единогласно.

В своем докладе на сессии Народного собрания Алиев отметил необходимость увеличить присутствие омбудсмена в интернет-пространстве и организовывать видеоконференции, что позволит жителям всех районов республики, в том числе отдаленных, задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.