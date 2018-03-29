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Дагестанский парламент утвердил кандидатуру нового омбудсмена региона
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Дагестанский парламент утвердил кандидатуру нового омбудсмена региона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Депутаты дагестанского парламента на сессии Народного собрания республики утвердили кандидатуру Джамала Алиева в должности нового уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатуру Алиева депутаты поддержали единогласно.
В своем докладе на сессии Народного собрания Алиев отметил необходимость увеличить присутствие омбудсмена в интернет-пространстве и организовывать видеоконференции, что позволит жителям всех районов республики, в том числе отдаленных, задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.
Ранее Алиев был помощником уполномоченного по правам человека в Дагестане, занимался информационно-аналитическим обеспечением деятельности омбудсмена, организацией межрегионального и международного сотрудничества, взаимодействием со СМИ. С 2015 года работал заместителем гендиректора АО «Махачкалинский морской торговый порт». Член избирательной комиссии Дагестана с 2016 года.
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