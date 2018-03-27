Арестован депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Ингликов

В Нижнем Новгороде арестован депутат городской думы, директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Николай Ингликов . Его задержали 27 марта, сообщают вечером во вторник сразу несколько нижегородских Telegram-каналов, в том числе «Опер пишет…».

В администрации и городской думе Нижнего Новгорода корреспонденту ИА «В городе N» посоветовали обратиться за подтверждением данной информации в правоохранительные органы . Однако в пресс-службе регионального следственного комитета комментировать сведения не стали.

Телефон, указанный в качестве справочного на официальной странице дупутата на сайте городской думы, не отвечает.

О причинах задержания Ингликова на момент публикации не сообщается.

Напомним, в 2017 году нижегородское УФАС интересовалось деятельностью городского Управления муниципальных кладбищ.

Фото: gorduma.nnov.ru