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Ученики из Печатников отправились на экскурсию в Сад имени Баумана
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Ученики из Печатников отправились на экскурсию в Сад имени Баумана 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В среду, 21 марта, ученики 8 «А» класса школы «Спектр», расположенной на территории района Печатники, в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» посетили Сад имени Баумана. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
История сада начинается в конце XVIII века, когда князь М. П. Голицын подарил Москве часть своей усадьбы. Сад был открыт для свободного посещения. Ребята узнали, что сегодняшние границы сада появились весной 1920 года под названием «Сад имени 1-го мая. В 1922 году сад был переименован в честь Н. Э. Баумана в связи с близостью к Бауманской улице.
В саду работает открытая концертная эстрада, построенная в 1920х — 1930х годах, где выступали Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко и другие звезды советской эстрады. Здесь снимался любимый многими фильм „Покровские ворота“, — говорится в сообщении.
Учащиеся остались довольны экскурсией. (то)
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